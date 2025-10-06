В Воронеже проверят информацию о стрельбе по окнам в спальном районе

ВОРОНЕЖ, 6 окт — РИА Новости. Полиция проводит проверку и розыскные мероприятия по факту стрельбы по окнам в жилом массиве «Олимпийский» в Воронеже, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону.
В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что неизвестные по непонятной причине стреляют по окнам многоквартирных домов в жилом массиве «Олимпийский» в Воронеже, несколько окон полностью разбиты.
«Заявления поступили в полицию, проводится проверка, организованы розыскные мероприятия и иные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния», — сообщили в УМВД.