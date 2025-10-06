Жительница Прикамья получила 1 млн рублей соцвыплат на несуществующего ребенка

Октябрьский районный суд Пермского края признал виновной жительницу региона в мошенничестве при получении социальных выплат. В июне 2018 года женщина вступила в сговор с неустановленными лицами. Она обратилась в отдел ЗАГС Перми для оформления фиктивного свидетельства о рождении несуществующего ребенка.
Мошенница нашла свидетелей, которые подтвердили рождение ребенка вне медицинского учреждения. ЗАГС на основании доводов заявительницы выдал свидетельство. В дальнейшем она его использовала для получения социальных выплат.
После оформления сертификата на маткапитал женщина обналичила денежные средства. Вместе с сообщниками она провела фиктивные сделки для покупки земельного участка и заключению договора займа.
Жительница Октябрьского округа не успокоилась на достигнутых «успехах». С ноября 2018 года по май 2024 года она регулярно подавала в различные госучреждения ложные сведения о ребенке и незаконно получала пособия. Она успела получить от государства 1 млн руб.
Суд назначил мошеннице наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также обязал возместить причиненный ущерб.
«Приговор не вступил в законную силу», — сообщил Пермский краевой суд.