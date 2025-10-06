Жительница Прикамья получила 1 млн рублей соцвыплат на несуществующего ребенка

Жительница Октябрьского округа не успокоилась на достигнутых «успехах». С ноября 2018 года по май 2024 года она регулярно подавала в различные госучреждения ложные сведения о ребенке и незаконно получала пособия. Она успела получить от государства 1 млн руб.