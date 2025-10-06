В Усолье-Сибирском зафиксировали 27 ДТП с участием нетрезвых водителей

Теперь пьяным водителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В результате ежедневного надзора сотрудники ГИБДД в этом году зафиксировали 350 случаев управления автомобилями в состоянии опьянения, среди которых, 51 раз нарушение было не в первый раз.