В Усолье-Сибирском зафиксировали 27 ДТП с участием нетрезвых водителей с начала года. В восьми авариях были пострадавшие и двое погибших. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
— В связи с такой статистикой инспекторы провели рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов. Шести таких нарушителей отстранили от управления, а их транспортные средств поместили на стоянку, — рассказали в пресс-службе полиции.
Теперь пьяным водителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В результате ежедневного надзора сотрудники ГИБДД в этом году зафиксировали 350 случаев управления автомобилями в состоянии опьянения, среди которых, 51 раз нарушение было не в первый раз.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 6 по 8 октября закроют проезд по улице Российской.