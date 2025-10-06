Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Усолье-Сибирском зафиксировали 27 ДТП с участием нетрезвых водителей

В восьми авариях были пострадавшие и двое погибших.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском зафиксировали 27 ДТП с участием нетрезвых водителей с начала года. В восьми авариях были пострадавшие и двое погибших. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

— В связи с такой статистикой инспекторы провели рейды по выявлению нетрезвых автомобилистов. Шести таких нарушителей отстранили от управления, а их транспортные средств поместили на стоянку, — рассказали в пресс-службе полиции.

Теперь пьяным водителям грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. В результате ежедневного надзора сотрудники ГИБДД в этом году зафиксировали 350 случаев управления автомобилями в состоянии опьянения, среди которых, 51 раз нарушение было не в первый раз.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в областном центре с 6 по 8 октября закроют проезд по улице Российской.