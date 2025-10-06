Чуть не лишился кистей. Искусанному бойцовскими собаками отказали в МВД

Жуткая история с пермяком произошла в апреле 2025 года. Две хозяйские собаки напали на мужчину и сильно искусали его. Пострадавшему пришлось проводить срочную операцию на руки. А после медикаментозного лечения у мужчины начали отказывать почки. В общей сложности, пермяк провёл на больничном почти три месяца. Но правоохранители не стали возбуждать уголовное дело из-за «недостаточно серьёзного ущерба здоровью». В ситуации разбирался сайт perm.aif.ru.
«Вцепилась в руку и начала кружить»
49-летний Андрей работал инженером на крупном промышленном предприятии в Перми. Как мужчина рассказал в полиции, 15 апреля во время перерыва он вышел с завода до аптеки. Уже тогда он заметил двух собак породы питбуль за территорией парковки: одна из них была привязана, другая же бегала рядом. При этом никакой агрессии собаки не проявляли.
Примерно в 11:40 Андрей возвращался обратно. Обе собаки в это время уже были без привязи и на автопарковке. Мужчина замедлился, но питбули его заметили и напали. Сначала собаки кусали пермяка за ноги, потом одна из них вцепилась Андрею в руку и начала кружить.
Я стал её бить, чтобы она отцепилась, однако это привело лишь к тому, что её хватка становилась сильнее. В результате она меня повалила на землю.
Пока собака держала руку мужчины, второе животное вцепилось в его ногу. Она прогрызла ботинок, а после и вовсе оторвала подошву. Андрей отметил, что испытывал сильную боль. Отогнать агрессивных зверей получилось только с помощью огнетушителя.
Постановление с ошибками
Приехавшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали Андрея в больницу. Чтобы спасти кисти рук, мужчина потребовалась экстренная операция. Также пермяку назначили уколы и антибиотики против бешенства, но вскоре после лечения у него начались проблемы с почками. Андрея даже положили в реанимацию. Как рассказала супруга мужчины Виктория сайту perm.aif.ru, он провёл на больничном 80 дней. И хотя сейчас уже вышел на работу, полностью восстановиться так и не удалось.
Владелец собак Александр, который оставил их у забора, объяснил свои действия тем, что ему надо было на собеседование. А намордники он не надел питомцам, потому что боялся, что их украдут.
После происшествия семья Андрея обратилась в полицию. Долгие месяцы проводились различные экспертизы и проверки. На некоторые из них мужчине приходилось ездить в критическом состоянии.
Но в конце сентября Свердловский отдел полиции отказал Андрею в возбуждении уголовного дела. Согласно постановлению, выданному семье, травмы пермяка не подпадают под категорию «тяжкие телесные».
«Нам пришло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Потому что ущерба здоровью недостаточно. При этом документ написан с ошибками: неправильно указали фамилию и дату рождения мужа. Мы сделали запрос в полицию об ознакомлении с материалами. Потом, может, попробуем обжаловать», — рассказала женщина сайту perm.aif.ru.
«Это несправедливо!»
Семья Андрея категорически не согласна с решением МВД. Виктория рассказала сайту perm.aif.ru, что почти три месяца все финансовые вопросы легли на неё. Никакой материальной компенсации от Александра они также не получали.
Практика такова, что уголовные дела за нападение собак заводят только в случае тяжкого вреда здоровью. Первое уголовное дело в России из-за самовыгула собаки завели в Муромской области. Животное выбежало из-за угла и сбило с ног 80-летнюю женщину. Пенсионерка упала и получила серьёзные травмы.
«У нас по сути такая же ситуация: собаки, оставшись без контроля хозяина, напали на человека. Хотя в Муромской области собаки никого не укусила. Но такая практика хотя бы началась», — рассказала Виктория сайту perm.aif.ru.
Женщина считает, что Александр не сделал никаких выводов после произошедшего. Спустя время он также продолжает выгуливать собак без намордников.
«Это несправедливо, что мой муж столько пережил, мы так все настрадались, а он отделается небольшим штрафом, который не окупит и части нашей беды», — пожаловалась супруга Андрея сайту perm.aif.ru.