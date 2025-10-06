Чуть не лишился кистей. Искусанному бойцовскими собаками отказали в МВД

Приехавшие на место сотрудники скорой помощи госпитализировали Андрея в больницу. Чтобы спасти кисти рук, мужчина потребовалась экстренная операция. Также пермяку назначили уколы и антибиотики против бешенства, но вскоре после лечения у него начались проблемы с почками. Андрея даже положили в реанимацию. Как рассказала супруга мужчины Виктория сайту perm.aif.ru, он провёл на больничном 80 дней. И хотя сейчас уже вышел на работу, полностью восстановиться так и не удалось.