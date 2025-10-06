Дело о хищении 350 тысяч рублей возбудили в Новосибирской области

Прокурорская проверка выяснила, что женщина заключила контракт с ГКУ НСО «Центр занятости населения Каргатского района» о предоставлении ей финансовой помощи для открытия бизнеса. В мае этого года ей из областного бюджета выделили 350 тысяч рублей. Однако сибирячка не открыла на эти деньги бизнес, а потратила их на погашение кредитов.