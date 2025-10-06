Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о хищении 350 тысяч рублей возбудили в Новосибирской области

Сибирячка получила бюджетные деньги, однако потратила их на погашение долгов.

В Каргате возбудили уголовное дело о хищении из бюджета области 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Прокурорская проверка выяснила, что женщина заключила контракт с ГКУ НСО «Центр занятости населения Каргатского района» о предоставлении ей финансовой помощи для открытия бизнеса. В мае этого года ей из областного бюджета выделили 350 тысяч рублей. Однако сибирячка не открыла на эти деньги бизнес, а потратила их на погашение кредитов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».