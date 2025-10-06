В Башкирии экс-главбух отдела полиции обвиняется в присвоении денег

По версии следствия, главный бухгалтер территориального подразделения МВД изготовила реестры, содержащие недостоверные сведения о перечислении на ее счет, а также счета ее знакомой и родственника, к которым она имела доступ, денег в качестве зарплаты. Таким образом она похитила свыше 22,7 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.