В Башкирии экс-главбух отдела полиции обвиняется в присвоении денег

По версии следствия, главный бухгалтер территориального подразделения МВД изготовила реестры, содержащие недостоверные сведения о перечислении на ее счет, а также счета ее знакомой и родственника, к которым она имела доступ, денег в качестве зарплаты. Таким образом она похитила свыше 22,7 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.
Ее противоправную деятельность пресекли сотрудники службы собственной безопасности МВД по РБ. По требованию прокуратуры женщину уволили в связи с утратой доверия.
Сейчас уголовное дело направили в Салаватский межрайонный суд для рассмотрения по существу.