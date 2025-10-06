Ричмонд
В Башкирии экс-главбух отдела полиции обвиняется в присвоении денег

Прокуратура Салаватского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главного бухгалтера местного отдела полиции по статьям «присвоение» и «неправомерный оборот средств платежей».

Источник: Башинформ

По версии следствия, главный бухгалтер территориального подразделения МВД изготовила реестры, содержащие недостоверные сведения о перечислении на ее счет, а также счета ее знакомой и родственника, к которым она имела доступ, денег в качестве зарплаты. Таким образом она похитила свыше 22,7 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Ее противоправную деятельность пресекли сотрудники службы собственной безопасности МВД по РБ. По требованию прокуратуры женщину уволили в связи с утратой доверия.

Сейчас уголовное дело направили в Салаватский межрайонный суд для рассмотрения по существу.