Во Владивостоке грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

Во Владивостоке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Инцидент случился в районе дома № 11 «Б» на улице 1-я Дачная. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.