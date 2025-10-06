Во Владивостоке грузовик столкнулся с пассажирским автобусом

Во Владивостоке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Инцидент случился в районе дома № 11 «Б» на улице 1-я Дачная. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
По предварительной информации, 21-летний водитель микрогрузовика Nissan Vanette, двигаясь со стороны улицы Шевченко в направлении Русской, не выдержал безопасную дистанцию до рейсового автобуса Zhong Tong, который двигался впереди. В результате произошло столкновение.
К счастью, пассажиры автобуса не пострадали. Однако водитель автобуса получил травмы и был госпитализирован. Оба транспортных средства получили механические повреждения.
В настоящее время проводится административное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.
Ранее «КП» писала, что за прошедшие выходные на дорогах Приморья погибли два человека.