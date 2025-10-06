В Екатеринбурге мужчина расправился со своей соседкой

В Екатеринбурге на Вторчермете утром 6 октября убили местную жительницу. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, трагедия произошла в одном из домов на улице Агрономической. Погибшей было 40 лет.
— В совершении данного особо тяжкого преступления подозревается 39-летний местный житель, проживающий по соседству с потерпевшей. В настоящее время следователем СК по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в Следственном комитете.
Предварительно, убийство произошло из-за конфликта, который случился во время застолья с алкоголем.
— Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 12 около 7:00 от врачей скорой помощи. Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы полиции задержал мужчину, заподозренного в причастности к случившемуся, — сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Подозреваемый в убийстве ранее уже был неоднократно судим. В дежурную часть ОВД его доставили в состоянии алкогольного опьянения. С ним работают полицейские и следовали, заключили в полиции.