Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подросток выстрелил в водителя трамвая в Екатеринбурге

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после инцидента, о котором рассказали многие региональные СМИ. По данным СК, несовершеннолетний в ответ на замечание произвел выстрел из пневматического пистолета в водителя трамвая.

«Отмечается, что пострадавшему медицинская помощь не потребовалась», — говорится в сообщении ведомства.

Происшествием заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил представить доклад о хулиганских действиях несовершеннолетнего в Свердловской области.