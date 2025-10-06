Подросток выстрелил в водителя трамвая в Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после инцидента, о котором рассказали многие региональные СМИ. По данным СК, несовершеннолетний в ответ на замечание произвел выстрел из пневматического пистолета в водителя трамвая.
«Отмечается, что пострадавшему медицинская помощь не потребовалась», — говорится в сообщении ведомства.
Происшествием заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он поручил представить доклад о хулиганских действиях несовершеннолетнего в Свердловской области.