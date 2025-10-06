Ричмонд
Более 300 мостов проверили в Петербурге после анонимного сообщения

Неизвестный заявил о намерении взорвать переправу.

Источник: Комсомольская правда

Утром 5 октября в службу 112 позвонила жительница Московской области. Она рассказала о неизвестном, который заявил ей в мессенджере о планах подорвать мост в Петербурге, сообщил 78.ru. Он пояснил, что собирается уничтожить «38-й мост». После этого экстренные службы и правоохранители бросились искать сооружение, но оказалось, что на карте его нет.

— В результате в Северной столице за полтора часа осмотрели 312 переправ. Взрывчатки нигде не обнаружили, — уточнил телеканал.

Однако случившееся не осталось без внимания со стороны силовиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К слову, буквально на прошлой неделе суд Петербурга рассматривал уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В итоге местного жителя отправили в колонию из-за шуток о заложенных бомбах в Московском Кремле и на Сенном рынке, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».