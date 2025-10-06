Более 300 мостов проверили в Петербурге после анонимного сообщения

Утром 5 октября в службу 112 позвонила жительница Московской области. Она рассказала о неизвестном, который заявил ей в мессенджере о планах подорвать мост в Петербурге, сообщил 78.ru. Он пояснил, что собирается уничтожить «38-й мост». После этого экстренные службы и правоохранители бросились искать сооружение, но оказалось, что на карте его нет.