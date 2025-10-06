Двое пенсионеров с арсеналом оружия и боеприпасов задержаны в Могилевской области

Правоохранители напомнили, что с 6 по 10 октября в Беларуси проходит основной этап оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранимое оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.