Двое пенсионеров с арсеналом оружия и боеприпасов задержаны в Могилевской области

Сотрудники ГУБОПиК МВД установили, что 68-летний мужчина, житель Могилевской области, незаконно продал пистолет Макарова своему знакомому. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что его 71-летний земляк тоже занимался сбытом и хранением незарегистрированного оружия.
Во время обысков у задержанных изъяли шесть пистолетов, револьвер, пистолет-пулемет, ручную осколочную гранату, тротиловую шашку, составные части оружия и более 800 боеприпасов. Назначены экспертные исследования, действиям задержанных будет дана правовая оценка.
Правоохранители напомнили, что с 6 по 10 октября в Беларуси проходит основной этап оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранимое оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.