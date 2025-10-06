Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое пенсионеров с арсеналом оружия и боеприпасов задержаны в Могилевской области

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области задержали двух пенсионеров, подозреваемых в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: МВД

Сотрудники ГУБОПиК МВД установили, что 68-летний мужчина, житель Могилевской области, незаконно продал пистолет Макарова своему знакомому. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что его 71-летний земляк тоже занимался сбытом и хранением незарегистрированного оружия.

Во время обысков у задержанных изъяли шесть пистолетов, револьвер, пистолет-пулемет, ручную осколочную гранату, тротиловую шашку, составные части оружия и более 800 боеприпасов. Назначены экспертные исследования, действиям задержанных будет дана правовая оценка.

Правоохранители напомнили, что с 6 по 10 октября в Беларуси проходит основной этап оперативно-профилактического мероприятия «Арсенал». Граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранимое оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.