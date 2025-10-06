В Перми подростки получили реальные сроки за сбыт наркотиков

Подростки получили наказание в виде лишения свободы за незаконный сбыт наркотических средств, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
На скамье подсудимых оказались четверо подростков, двум из них не было ещё и 16 лет — возраста привлечения к уголовной ответственности. На протяжении года группа извлекала из тайников крупные партии наркотиков, фасовала их для сбыта в посуточных квартирах, после чего распространяла в видео закладок.
Долгое время подростки оставались незамеченными ил-за регулярной смены номеров. Но всё же в апреле 2025 года оперативные сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю задержали обвиняемых в одной из квартир. На месте также обнаружили более 800 гр наркотиков, часть которых уже была расфасована и приготовлена для сбыта.
Суд признал участников группы виновными и назначил наказание подросткам в видео 6 и 7 лет лишения свободы в детской воспитательной колонии. В отношении двоих участников, не достигших 16 лет, рассматривается возможность помещения их в центр временной изоляции.
Отдельно рассмотрят уголовное дело против организаторов преступной деятельности детей.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что пермячка вовлекла в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына. Она отправляла ребёнка расплачиваться в кафе и магазинах чужой банковской картой.