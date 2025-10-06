В Перми подростки получили реальные сроки за сбыт наркотиков

На скамье подсудимых оказались четверо подростков, двум из них не было ещё и 16 лет — возраста привлечения к уголовной ответственности. На протяжении года группа извлекала из тайников крупные партии наркотиков, фасовала их для сбыта в посуточных квартирах, после чего распространяла в видео закладок.