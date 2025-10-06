В Челябинске ФСБ поймала с поличным торговца оружием

Сотрудники ФСБ задержали с поличным челябинца, который пытался продать боевое оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.
Мужчину поймали в ходе оперативно-розыскных мероприятий УФСБ. Установлено, что он в целях личной выгоды пытался продать самозарядное стрелковое оружие и боеприпасы к нему. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
С начала 2025 года по материалам УФСБ за незаконный оборот и сбыт оружия, хранение средств поражения и изготовление огнестрельного оружия осуждено 17 человек, изъято 39 единиц оружия, 1670 боеприпасов и ликвидировано две подпольных оружейных мастерских.
