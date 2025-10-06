В Челябинске ФСБ поймала с поличным торговца оружием

Мужчину поймали в ходе оперативно-розыскных мероприятий УФСБ. Установлено, что он в целях личной выгоды пытался продать самозарядное стрелковое оружие и боеприпасы к нему. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.