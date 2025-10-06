Пенсионерка в Чувашии перечислила мошенникам 14 млн рублей

«Тут же ей сообщили, что секретную комбинацию цифр она передала мошенникам, которые, получив доступ к ее госуслугам, оформили доверенность на имя некоего террориста. Следом пришло новое сообщение якобы от службы поддержки государственного портала, где был указан номер телефона, по которому она может устранить все возникшие проблемы», — говорится в сообщении.