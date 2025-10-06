Ричмонд
Из Сочи в Петербург задержали 4 рейса из-за введения плана «Ковер»

В понедельник, 6 октября, на сайте сочинского аэропорта появилась информация о задержании четырех рейсов в направлении Петербурга вследствие активации особого плана «Ковер».

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о рейсах следующих авиакомпаний: «Россия» (рейс FV-6566), «Аэрофлот» (SU-2835), «Смартавиа» (5N-548) и «Уральские авиалинии» (U6−548). Первый отправляющийся в 2:40 рейс был перенесен на 11:40 утра. Задержка остальных самолетов варьируется от 30 минут до трех часов.

Напомним, что ночью территории Сочи и Туапсе были атакованы беспилотниками, 62 из которых уничтожены над водами Черного моря.

Ранее мы сообщили о том, что сбитые над Ленобластью украинские дроны могли быть запущены с территории Прибалтики.