В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 окт — РИА Новости. Следственный комитет и полиция разбираются в ситуации с гибелью 16-летней девушки в поселке Буланаш Свердловской области, сообщили РИА Новости в управлениях МВД и СК по региону.
Ранее местные СМИ сообщили, что школьницу из Екатеринбурга, приехавшую в гости к друзьям в Буланаш, нашли ночью 4 октября с тяжелыми травмами и доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. Якобы инциденту предшествовал конфликт на почве ревности.
«В обстоятельствах данной ситуации в настоящее время разбираются следователи и полицейские», — ответили РИА Новости на вопрос об этом инциденте.