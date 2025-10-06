В Свердловской области разбираются в обстоятельствах гибели школьницы

Ранее местные СМИ сообщили, что школьницу из Екатеринбурга, приехавшую в гости к друзьям в Буланаш, нашли ночью 4 октября с тяжелыми травмами и доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. Якобы инциденту предшествовал конфликт на почве ревности.