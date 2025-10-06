Ричмонд
В Омске завели дело о незаконном майнинге с подключением к ТЭЦ

Сотрудники спецслужб накрыли в Омске незаконные майнинговые фермы, запитанные от трансформаторной подстанции возле жилого дома. Фигурантами уголовного дела стали управленец местной ТЭЦ и его сообщники.

Источник: УФСБ России по Омской области

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, дело возбуждено по статьям о незаконном оказании услуг имущественного характера и коммерческом подкупе. На след подпольных майнеров силовики вышли еще весной прошлого года. Две нелегальные майнинговые фермы, потреблявшие электричество в обход приборов учета, были обнаружены в Советском округе Омска.

По данным следствия, заместитель технического директора ТЭЦ-4, входящей в АО «ТГК-11», дал подчиненным указание подключить силовые кабели к трансформаторной подстанции в обход договорных процедур. Сделал он это не бесплатно — вознаграждение, полученное от криптовалютчиков, составило полмиллиона рублей.

Согласно проведенной экспертизе, кража электричества превысила сумму в 12 миллионов рублей. При этом потери от кражи в итоге повлияли на тарифы на электроэнергию для населения, добавили в ФСБ.