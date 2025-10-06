В Омске завели дело о незаконном майнинге с подключением к ТЭЦ

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, дело возбуждено по статьям о незаконном оказании услуг имущественного характера и коммерческом подкупе. На след подпольных майнеров силовики вышли еще весной прошлого года. Две нелегальные майнинговые фермы, потреблявшие электричество в обход приборов учета, были обнаружены в Советском округе Омска.