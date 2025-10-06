Ричмонд
В Челябинске 78-летний пенсионер осужден за убийство собутыльника

В Челябинске 78-летний пенсионер осужден за убийство собутыльника, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло 24 февраля текущего года в Советском районе.

Как следует из приговора, фигурант находился в гостях у 75-летнего знакомого в квартире по улице Пушкина, где они употребляли спиртные напитки.

В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого горожанин нанес несколько ножевых ранений в область головы и шеи хозяина. От полученных ранений собутыльник скончался.

После убийства злоумышленник похитил рюкзак и наручные часы Romanson общей стоимостью 12 тыс. рублей и скрылся.

В итоге Советский районный суд признал пенсионера виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 (убийство) и 158 (кража) УК РФ.

«С учетом позиции прокурора суд приговорил виновного к 10 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск супруги погибшего удовлетворен в полном объеме на сумму 1 млн рублей», — прокомментировали в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.