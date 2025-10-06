В Красноярске завели дело о хищении 90 миллионов рублей

КРАСНОЯРСК, 6 окт — РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против бывшего заместителя генерального директора АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» («КрайДЭО») и директора коммерческой компании, они подозреваются в хищении 90 миллионов рублей при завышении цен на поставку нефтепродуктов, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, 15 апреля 2024 года между АО «КрайДЭО» и коммерческой компанией был заключен контракт на поставку темных нефтепродуктов, включая битум, мазут и сырую нефть, общей стоимостью 400 миллионов рублей. С целью хищения денежных средств, как утверждает следствие, экс-замглавы «КрайДЭО» и директор фирмы незаконно увеличили цену за единицу битума с 29 до 46 тысяч рублей путем заключения дополнительного соглашения к договору. При этом реального увеличения цен не происходило. В результате бухгалтерия АО «КрайДЭО» перечислила на счета коммерческой компании более 90 миллионов рублей.
«Следственным отделом по Центральному району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению АО “Краевая дорожно-эксплуатационная организация” и директора коммерческой компании. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ “мошенничество в особо крупном размере”, — говорится в сообщении.
Уточняется, что директор фирмы доставлен в Красноярск из Москвы для проведения следственных действий. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Бывший заместитель генерального директора АО «КрайДЭО» находится под домашним арестом.