Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афере

Мужчина разработал преступный план по незаконному приобретению земельного участка, принадлежащего администрации Калачевского района. Для его реализации он привлек свою знакомую, которую попросил написать заявление о предоставлении ей участка площадью 1 000 квадратных метров в посёлке Пятиморск. Между женщиной, которая, кстати, не подозревала об истинных планах мужчины, и администрацией был заключён договор аренды сроком на три года без торгов.
После этого адвокат соорудил фиктивный технический план несуществующего жилого дома, зарегистрировал за женщиной право собственности на «строение», а затем обратился в администрацию с заявлением о продлении аренды на 49 лет. Однако его конечная цель была другой — он намеревался выкупить участок по льготной цене. И в октябре 2021 года был заключён договор купли-продажи на сумму 7 545 рублей 60 копеек, что составляло всего 3 процента от кадастровой стоимости.
В итоге администрации Калачевского района был нанесен ущерб в размере 350 тысяч рублей.