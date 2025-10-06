Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афере

После этого адвокат соорудил фиктивный технический план несуществующего жилого дома, зарегистрировал за женщиной право собственности на «строение», а затем обратился в администрацию с заявлением о продлении аренды на 49 лет. Однако его конечная цель была другой — он намеревался выкупить участок по льготной цене. И в октябре 2021 года был заключён договор купли-продажи на сумму 7 545 рублей 60 копеек, что составляло всего 3 процента от кадастровой стоимости.