В Екатеринбурге отдали под суд экс-главу МинЖКХ и его заместителей

По версии следствия, взятка была передана им за общее покровительство. Её передал через посредника главный инженер одной из компаний. Следователи считают, что Смирнов получил более 980 тысяч рублей, Чикризов — не меньше миллиона, а Кислицын — не меньше 2,5 млн рублей.