В Екатеринбурге отдали под суд экс-главу МинЖКХ и его заместителей

В Екатеринбурге отданы под суд бывшие министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, его заместитель Андрей Кислицын и первый заместитель Игорь Чикризов. Их обвиняют в получении взятки в размере более 4,4 млн рублей, обвинительное заключение уже утверждено, сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, взятка была передана им за общее покровительство. Её передал через посредника главный инженер одной из компаний. Следователи считают, что Смирнов получил более 980 тысяч рублей, Чикризов — не меньше миллиона, а Кислицын — не меньше 2,5 млн рублей.
Уголовное дело направят в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Что касается взяткодателя и посредника, то они помогли следствию раскрыть преступление и поэтому в отношении них прекратили уголовное преследование.