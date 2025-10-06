В Воронеже внук обворовал дедушку на миллион рублей ради покупки машины

Как оказалось, мошенничество совершил внук потерпевшего. Молодой человек, который работает на том же предприятии, получив доступ к телефону и документам деда, отключил уведомления от банка, перевел на свой счет деньги и оформил онлайн кредит. Позже правоохранителям он признался, что хотел купить машину, а денег не хватало.