В Воронеже внук обворовал дедушку на миллион рублей ради покупки машины

В Воронеже под суд пойдет 25-летний местный житель, который обвиняется в мошенничестве в отношении собственного деда — молодой человек украл с карты родственника миллион рублей.

65-летний воронежец, который работает слесарем-испытателем на крупном городском предприятии, обратился в полицию. Мужчина сообщил, что с его банковской карты пропали 120 000 рублей пенсионных сбережений, а на его имя оформлен кредит.

Как оказалось, мошенничество совершил внук потерпевшего. Молодой человек, который работает на том же предприятии, получив доступ к телефону и документам деда, отключил уведомления от банка, перевел на свой счет деньги и оформил онлайн кредит. Позже правоохранителям он признался, что хотел купить машину, а денег не хватало.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере направлено в Советский районный суд. За совершенное преступление молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы.