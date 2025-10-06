В Новосибирске проверяют слив сиреневой жидкости в Малую Затонскую

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений жителей о сливе сиреневой жидкости в Малую Затонскую протоку в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
Жители района сообщили, что странный сиреневый сток появился рядом с трубопроводной системой за дамбой возле дома № 474 на улице Большой. По их словам, жидкость течёт в Малую Затонскую протоку, а затем попадает в Обь.
К проверке привлечены специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и лаборатории, которые определят состав жидкости и источник её появления.
По результатам проверки, при выявлении нарушений будут приняты необходимые меры воздействия, чтобы устранить угрозу окружающей среде.