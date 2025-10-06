Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске проверяют слив сиреневой жидкости в Малую Затонскую

Прокуратура и Росприроднадзор ищут источник неизвестного стока, попавшего в Обь.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений жителей о сливе сиреневой жидкости в Малую Затонскую протоку в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Жители района сообщили, что странный сиреневый сток появился рядом с трубопроводной системой за дамбой возле дома № 474 на улице Большой. По их словам, жидкость течёт в Малую Затонскую протоку, а затем попадает в Обь.

К проверке привлечены специалисты Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора и лаборатории, которые определят состав жидкости и источник её появления.

По результатам проверки, при выявлении нарушений будут приняты необходимые меры воздействия, чтобы устранить угрозу окружающей среде.