Замдиректора Омской ТЭЦ организовал незаконный майнинг на подстанции жилого дома

Как уточняет ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Омской области, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении заместителя технического директора структурного подразделения «ТЭЦ-4» АО «ТГК-11» и четырех жителей Омска, занимавшихся незаконным майнингом. Две майнинговые фермы, работавшие круглосуточно в обход счетчиков, были выявлены сотрудниками ФСБ в апреле 2024 года. Фигурант за вознаграждение в 500 тысяч рублей дал указание подчиненным незаконно подключить силовые кабели к трансформаторной подстанции и периодически поручал обслуживать незаконные подключения.