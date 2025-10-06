Ричмонд
Замдиректора Омской ТЭЦ организовал незаконный майнинг на подстанции жилого дома

В Омске заместитель технического директора ТЭЦ-4, действуя в сговоре с четырьмя сообщниками, организовал незаконную добычу криптовалюты. Для этого они подключили оборудование к подстанции, питающей жилой дом, и, работая в обход счетчиков, к апрелю 2024 года похитили электроэнергию на сумму более 12 миллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

В Омске правоохранительные органы раскрыли масштабную схему хищения электроэнергии на сумму более 12 миллионов рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, к организации незаконной деятельности причастен заместитель директора одной из местных ТЭЦ.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Омской области, следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении заместителя технического директора структурного подразделения «ТЭЦ-4» АО «ТГК-11» и четырех жителей Омска, занимавшихся незаконным майнингом. Две майнинговые фермы, работавшие круглосуточно в обход счетчиков, были выявлены сотрудниками ФСБ в апреле 2024 года. Фигурант за вознаграждение в 500 тысяч рублей дал указание подчиненным незаконно подключить силовые кабели к трансформаторной подстанции и периодически поручал обслуживать незаконные подключения.

Общий ущерб от хищения электроэнергии превысил 12 миллионов рублей и повлиял на общий уровень тарифов на электроэнергию для населения.

По информации прокуратуры Омской области, которая контролирует ход расследования уголовного дела, участникам организованной группы инкриминируются статьи о коммерческом подкупе и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Суд по ходатайству следствия уже наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму около 6 миллионов рублей.