Арестован подозреваемый в убийстве 19-летней девушки под Новосибирском

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 19-летней девушки в Тогучине. Его отправили в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
«Тогучинским районным судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 30 ноября 2025 года», — говорится в сообщении.
Напомним, что днем 4 октября на пустыре недалеко от Тогичина было найдено тело 19-летней девушки, которая около месяца считалась без вести пропавшей.
По версии следствия, вечером 8 сентября недалеко от Тогучина 21-летний парень поругался со своей девушкой. Во время ссоры он достал нож и несколько раз ударил им в возлюбленную. Чтобы скрыть следы преступления, парень забросал тело ветками и травой, а оружие выбросил.
Следователи продолжают расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».