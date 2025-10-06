Арестован подозреваемый в убийстве 19-летней девушки под Новосибирском

По версии следствия, вечером 8 сентября недалеко от Тогучина 21-летний парень поругался со своей девушкой. Во время ссоры он достал нож и несколько раз ударил им в возлюбленную. Чтобы скрыть следы преступления, парень забросал тело ветками и травой, а оружие выбросил.