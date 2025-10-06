В Башкирии арестовали «смотрящего за городом»

Задержанный, получив признание своего положения в уголовной среде по ходатайству другого преступного лидера, для усиления влияния получил статус и признание в качестве так называемого «смотрящего за городом». За ним была определена зона преступного влияния в пределах территории Кумертау. Также в отношении 36-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». По предварительным данным, во время конфликта со своим знакомым он применил травматический пистолет, незарегистрированный в установленном порядке.