В Башкирии арестовали «смотрящего за городом»

Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России и управления уголовного розыска МВД по РБ задокументировали противоправную деятельность ранее неоднократно судимого 36-летнего жителя Кумертау. Правоохранители выяснили, что подозреваемый, осознавая свою принадлежность к уголовно-преступной среде, соблюдал криминальную идеологию, правила и традиции. Руководствуясь корыстными побуждениями и целями повышения своего авторитета и статуса в преступной иерархии на территории республики, он стал стремиться к занятию в ней высшего положения.
Задержанный, получив признание своего положения в уголовной среде по ходатайству другого преступного лидера, для усиления влияния получил статус и признание в качестве так называемого «смотрящего за городом». За ним была определена зона преступного влияния в пределах территории Кумертау. Также в отношении 36-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». По предварительным данным, во время конфликта со своим знакомым он применил травматический пистолет, незарегистрированный в установленном порядке.
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.