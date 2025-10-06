Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шесть пистолетов, револьвер, пулемет, граната и 800 боеприпасов». Пенсионеры с оружием задержаны на Могилевщине

МВД сообщило о задержании двух пенсионеров с арсеналом оружия на Могилевщине.

Источник: Комсомольская правда

В Могилевской области правоохранители задержали пенсионеров-оружейников, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, правоохранителями задержаны два жителя Могилевщины. Установлено, что 68-летний могилевчанин и его 71-летний земляк занимались покупкой и перепродажей оружия и боеприпасов.

При обыске у фигурантов нашли и изъяли шесть пистолетов, револьвер, пистолет-пулемет, ручную осколочную гранату, тротиловую шашку, а также составные части оружия и свыше 800 боеприпасов.

Назначены экспертизы, после которых действиям задержанных пенсионеров дадут правовую оценку.

В МВД напомнили, что с 6 по 10 октября в стране проходит основной этап спецмероприятия «Арсенал». За добровольную сдачу оружия и боеприпасов в органы внутренних дел человек освобождается от уголовной и административной ответственности.

Еще ранее стали известны подробности дела самого кровавого маньяка Беларуси, убивавшего юных девушек: «Пять городов, восемь тел».

Тем временем строительство железной дороги в Национальный аэропорт «Минск» стартует в Беларуси: «Время в пути — менее 30 минут».