«Шесть пистолетов, револьвер, пулемет, граната и 800 боеприпасов». Пенсионеры с оружием задержаны на Могилевщине

В Могилевской области правоохранители задержали пенсионеров-оружейников, сообщили в пресс-службе МВД.
Так, правоохранителями задержаны два жителя Могилевщины. Установлено, что 68-летний могилевчанин и его 71-летний земляк занимались покупкой и перепродажей оружия и боеприпасов.
При обыске у фигурантов нашли и изъяли шесть пистолетов, револьвер, пистолет-пулемет, ручную осколочную гранату, тротиловую шашку, а также составные части оружия и свыше 800 боеприпасов.
Назначены экспертизы, после которых действиям задержанных пенсионеров дадут правовую оценку.
В МВД напомнили, что с 6 по 10 октября в стране проходит основной этап спецмероприятия «Арсенал». За добровольную сдачу оружия и боеприпасов в органы внутренних дел человек освобождается от уголовной и административной ответственности.
