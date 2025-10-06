Ричмонд
Заключен под стражу «смотрящий за городом» Кумертау

В Башкирии арестовали «смотрящего за городом» Кумертау.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии выявили преступления 36-летнего жителя Кумертау, ранее неоднократно судимого. На него, как сообщает пресс-служба МВД республики, завели уголовное дело по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По данным правоохранительного ведомства, подозреваемый, осознавая свою принадлежность к уголовно-преступной среде, соблюдал криминальную идеологию, правила и традиции. Руководствуясь корыстными побуждениями и целями повышения своего авторитета, он стремился занять высшее положение в преступной иерархии на территории республики.

Задержанный получил признание своего положения в уголовной среде по ходатайству другого преступного лидера и приобрел статус так называемого «смотрящего за городом» с зоной преступного влияния в пределах Кумертау.

Кроме того, на мужчину возбудили уголовное дело статье «Хулиганство». По предварительным данным, в ходе конфликта со знакомым он применил незарегистрированный травматический пистолет.

Подозреваемый задержан, сейчас он под арестом.

