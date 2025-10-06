СК проверит данные о смерти мужчины, которому отказали в госпитализации

Ранее издание v1.ru сообщало, что жителю Волжского стало плохо после тренировки, его жена дважды вызвала скорую помощь, но медики оба раза отказались его госпитализировать. По данным СМИ, медики сделали ЭКГ, результаты которого женщина «загрузила» в ChatGPT, и сервис дал рекомендацию о немедленной госпитализации. Как сообщало издание, женщина сама повезла мужа сначала в одну больницу, где его не приняли, потому в другую, третью. В результате, отмечает издание, мужчина скончался в кардиоцентре Волгограда еще до операции.