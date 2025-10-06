В Краснодаре Mercedes протаранил грузовик и загорелся

Как сообщал «Югополис», в тот же день несколькими часами ранее смертельная авария произошла в Красноармейском районе Кубани. Там автомобиль Mazda, выехав на встречную полосу, лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Cruze. В результате удара Mazda была полностью разрушена, а её водитель — 47-летний мужчина, и его 49-летняя пассажирка погибли на месте до прибытия скорой помощи.