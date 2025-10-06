В Краснодаре Mercedes протаранил грузовик и загорелся

В Краснодаре вечером 5 октября произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и грузового автомобиля.
По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Краснодару, авария случилась около 18:40 в районе пересечения улиц Сормовской и Лизы Чайкиной. Водитель автомобиля Mercedes-Benz, следовавший со стороны улицы Западной в направлении Старокубанской, не соблюдал дистанцию и столкнулся с двигавшейся впереди «Газелью» под управлением 56-летнего мужчины. От удара грузовой автомобиль отбросило вперёд — он врезался в Opel, за рулём которого находился 40-летний водитель.
После столкновения Mercedes загорелся. На видеозаписи, размещённой очевидцами в соцсетях, видно, как машина частично ушла под днище грузовика, из-под капота вырывается густой дым. Несмотря на серьезность происшествия, обошлось без пострадавших. Водитель иномарки с места происшествия скрылся, его личность устанавливается.
Как сообщал «Югополис», в тот же день несколькими часами ранее смертельная авария произошла в Красноармейском районе Кубани. Там автомобиль Mazda, выехав на встречную полосу, лоб в лоб столкнулся с Chevrolet Cruze. В результате удара Mazda была полностью разрушена, а её водитель — 47-летний мужчина, и его 49-летняя пассажирка погибли на месте до прибытия скорой помощи.