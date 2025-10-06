В Новосибирске родители 13-летнего мальчика обвинили подростков в похищении сына

В Новосибирске родители 13-летнего мальчика обвинили группу подростков в похищении сына и принуждении к воровству. Об этом сообщают общественники из «Русской общины».
Как рассказал отец пострадавшего, ребёнка под угрозой физического насилия посадили в машину, после чего увезли в другой микрорайон. Там подростка избили за отказ участвовать в кражах. Сейчас мальчик находится в больнице.
Позднее КП-Новосибирск в полиции заявили, что уже разбираются в этом деле.
— По данному факту. В отдел полиции № 7 «Ленинский» поступило заявление. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, — говорится в сообщении.