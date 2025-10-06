Ирина Чемезова останется под домашним арестом до 1 ноября

Защита пыталась обжаловать избранную меру пресечения в суде апелляционной инстанции. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, ей запрещено без согласия следователя, прокурора, суда общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, свидетелями, потерпевшими по уголовному делу, за исключением близких родственников и лиц, проживающих с ней в одной квартире. Также ей запрещено пользоваться интернетом за исключением использования государственных и образовательных интернет-ресурсов, общения с судом, контролирующим органом и с допущенными к участию в уголовном деле адвокатами.