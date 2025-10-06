Сотрудник одного из нижегородских вузов отдал мошенникам 14 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полиция Нижнего Новгорода призывает граждан проявлять осторожность при звонках от незнакомцев. Нельзя сообщать посторонним данные о банковских счетах и совершать переводы по их просьбам. При получении подозрительной информации о движении средств следует самостоятельно связаться с банком или обратиться за советом к близким. Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобными случаями, необходимо незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции.