Симферополец шантажировал девушку интимными фото: его будут судить

В Красногвардейском районе Крыма 23-летнего жителя Симферополя подозревают в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
В полицию обратилась 25-летняя девушка. Крымчанка рассказала, что познакомилась с мужчиной. Они общались в одном из мессенджеров. Парень и девушка обсуждали различные темы, в том числе личного характера.
«В ходе возникших разногласий новый знакомый начал требовать от девушки денежные средства за нераспространение ее интимных фотографий, которые она ранее отправляла по собственной инициативе», — отметили в полиции.
В ведомстве добавили, что девушка испугалась и перевела собеседнику более 5 тысяч рублей. Далее крымчанка обратилась к правоохранителям. Силовики задержали подозреваемого. Он признал свою вину и возместил ущерб.
«Благодаря своевременному вмешательству крымских полицейских распространение личных фотографий потерпевшей было пресечено», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направили в суд.