Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симферополец шантажировал девушку интимными фото: его будут судить

Симферополец шантажировал девушку ее интимными фотографиями.

Источник: Комсомольская правда

В Красногвардейском районе Крыма 23-летнего жителя Симферополя подозревают в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В полицию обратилась 25-летняя девушка. Крымчанка рассказала, что познакомилась с мужчиной. Они общались в одном из мессенджеров. Парень и девушка обсуждали различные темы, в том числе личного характера.

«В ходе возникших разногласий новый знакомый начал требовать от девушки денежные средства за нераспространение ее интимных фотографий, которые она ранее отправляла по собственной инициативе», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что девушка испугалась и перевела собеседнику более 5 тысяч рублей. Далее крымчанка обратилась к правоохранителям. Силовики задержали подозреваемого. Он признал свою вину и возместил ущерб.

«Благодаря своевременному вмешательству крымских полицейских распространение личных фотографий потерпевшей было пресечено», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в суд.