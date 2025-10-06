Ричмонд
Челябинец получил срок в колонии за попытку сбыта 19 кг наркотиков

Челябинский областной суд приговорил жителя региона к 13 годам в колонии строгого режима за незаконное производство наркотических средств и покушение на их незаконный сбыт. Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Источник: Pchela.News

Мужчину задержали в сентябре прошлого года. Он был участником преступной группы, которая специализировалась на производстве и продаже наркотиков в Челябинской и Свердловской областях.

— Преступления не были доведены до конца в связи с задержанием фигуранта сотрудниками УФСБ по Челябинской области и изъятием наркотического средства «мефедрон» массой более 19 килограмм, — сообщили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что житель Челябинска получил 17 лет колонии строгого режима за производство более 25 килограммов наркотиков.