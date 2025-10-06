Челябинец получил срок в колонии за попытку сбыта 19 кг наркотиков

Мужчину задержали в сентябре прошлого года. Он был участником преступной группы, которая специализировалась на производстве и продаже наркотиков в Челябинской и Свердловской областях.
— Преступления не были доведены до конца в связи с задержанием фигуранта сотрудниками УФСБ по Челябинской области и изъятием наркотического средства «мефедрон» массой более 19 килограмм, — сообщили в пресс-службе.
Ранее мы рассказывали, что житель Челябинска получил 17 лет колонии строгого режима за производство более 25 килограммов наркотиков.