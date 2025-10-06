Ричмонд
Четвертый ребенок погиб после ДТП в Бестереке

Девятилетняя девочка, пострадавшая в ДТП в селе Бестерек, скончалась. Она стала четвертым погибшим ребенком. Двое детей выжили и сейчас находятся дома.

Источник: Курсив

Заместитель главного врача Урджарской районной больницы Мадина Ногайбаева рассказала корреспонденту «Курсива», что девочка девяти лет после ДТП находилась в коме. Для стабилизации ее состояния из Урджарской райбольницы ее перевезли в Семей. Однако из крайне тяжелого состояния ребенок не вышел и скончался.

Примечательно, что водитель Toyota 19 августа сбил детей из двух семей. Одна семья в ДТП потеряла всех троих детей. Вторая семья — трехлетнего малыша, еще двое детей — Айерке и Ерадил Турсынгазы — выжили.

Айерке и Ерадила Турсынгазы после ДТП отправили санавиацией в Астану в крайне тяжелом состоянии. Столичным врачам удалось стабилизировать их состояние. Первым в себя пришел Ерадил. Следом за ним — его сестра. После улучшения состояния детей отправили домой. Сейчас они восстанавливаются дома.

Ранее корреспондент «Курсива» побывала на месте страшного ДТП в селе Бестерек Абайской области, где погибли трое детей. Водитель Toyota Camry, не справившись с управлением, врезался в забор жилого дома. Под ним было шестеро детей, которые вмиг оказались под колесами. Тела троих детей в морг отвез сосед их бабушки и дедушки.

Между тем сын водителя Toyota Camry Ерканат Серикулы рассказал, что у его отца в момент ДТП случился сердечный приступ. Однако выяснилось, что уже после смертельного ДТП в Бестереке, 20 августа, в суд поступило дело Ансабаева о лишении водительских прав из-за эпилепсии.