На Кубани авто разорвало в лобовом ДТП с КамАЗом — два человека погибли

Предварительная версия, устанавливаемая сотрудниками Госавтоинспекции, указывает на то, что 69-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь по своей полосе, превысил разрешенную скорость, после чего уснул за рулем и выехал на встречную полосу. На встречном курсе двигался грузовой автомобиль КамАЗ с полуприцепом-рефрижератором под управлением 58-летнего водителя, с которым и произошло лобовое столкновение.