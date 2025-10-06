На Кубани авто разорвало в лобовом ДТП с КамАЗом — два человека погибли

Жесткое дорожно-транспортное происшествие, повлекшее за собой гибель двух людей, произошло сегодня в Туапсинском муниципальном округе. Авария случилась в 11:00 на федеральной автодороге «Дон», где столкнулись легковой автомобиль и большегруз, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Предварительная версия, устанавливаемая сотрудниками Госавтоинспекции, указывает на то, что 69-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», двигаясь по своей полосе, превысил разрешенную скорость, после чего уснул за рулем и выехал на встречную полосу. На встречном курсе двигался грузовой автомобиль КамАЗ с полуприцепом-рефрижератором под управлением 58-летнего водителя, с которым и произошло лобовое столкновение.
Как сообщили в Госавтоинспекции Туапсинского района, от полученных травм на месте происшествия скончались как сам 69-летний водитель иномарки, так и его пассажирка аналогичного возраста. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства трагического инцидента.