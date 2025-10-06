Гульнару Юрину перевели в СИЗО в Челябинскую область

Как сообщал «Ъ-Уфа», госпоже Юриной вменяется хищение денег, выделенных государственному концертному залу «Башкортостан» на подготовку к конкурсу патриотической песни «Время героев». По версии следствия, в 2023 году она заключила с учреждением министерства культуры Башкирии контракт на 33 млн руб., но вместо его выполнения предоставила фиктивные счета-фактуры. Услуги, тем не менее, были оплачены в полном объеме.