Автодом с китайцами попал в смертельное ДТП в Татарстане

Пассажирка 60-ти лет скончалась на месте происшествия. Еще одна женщина того же возраста была доставлена в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое других участников поездки, 60-летние мужчина и женщина, отказались от госпитализации. Обстоятельства аварии устанавливаются.