Автодом с китайцами попал в смертельное ДТП в Татарстане

60-летняя женщина погибла при опрокидывании автодома на участке Москва—Уфа.

Источник: Комсомольская правда

На 1017-м километре трассы М-12 в Тукаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием граждан Китая. Автодом, следовавший по маршруту Москва—Уфа, вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Пассажирка 60-ти лет скончалась на месте происшествия. Еще одна женщина того же возраста была доставлена в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое других участников поездки, 60-летние мужчина и женщина, отказались от госпитализации. Обстоятельства аварии устанавливаются.