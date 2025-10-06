Автодом с китайцами попал в смертельное ДТП в Татарстане

На 1017-м километре трассы М-12 в Тукаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием граждан Китая. Автодом, следовавший по маршруту Москва—Уфа, вылетел в кювет и перевернулся. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.
Пассажирка 60-ти лет скончалась на месте происшествия. Еще одна женщина того же возраста была доставлена в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов. Двое других участников поездки, 60-летние мужчина и женщина, отказались от госпитализации. Обстоятельства аварии устанавливаются.