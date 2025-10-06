ВСУ нанесли очередной ракетный удар по Белгороду, погибли два человека

В Белгороде в результате очередного ракетного удара погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По данным главы региона, устранявший последствия предыдущего обстрела мужчина погиб на рабочем месте. Второй пострадавший скончался в больнице, он находился в крайне тяжелом состоянии. Губернатор выразил самые искренние соболезнования родным и близким погибших.
В результате атаки пострадал также объект инфраструктуры города, что привело к проблемам с электроснабжением на ряде улиц. Все аварийные и оперативные службы работают на месте происшествия.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки ВСУ вечером 5 октября были повреждены объекты электроснабжения региона, без света оставались около 40 тыс. человек.