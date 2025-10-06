«Шкатулку со всеми деньгами родителей спрятал в кроне дерева у школы». Мошенники с помощью 49-летнего белоруса обманули 9-летнего мальчика в Гомеле

В Гомеле мошенники выманили сбережения родителей у девятилетнего школьника. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Мошенническая схема стала разворачиваться, когда утром 18 сентября гомельский школьник ответил на звонок мобильника, где ему позвонили якобы из домофонной компании. Собеседница сказала ребенку, что ему на телефон придет СМС с универсальным кодом для бесконтактного входа в подъезд. Ребенок поверил взрослой женщине и продиктовал цифры из СМС.
Потом включилась другая мошенница, которая уже представилась представительницей правоохранительных органов, заявив, что мальчик попал в разработку мошенников. Она обманула, что аферисты снимут деньги со счетов матери мальчика и ему надо их обезопасить — отдать «специалисту» все деньги, что есть дома.
Школьник поверил всему, что ему сказали. Он взял из шкафа шкатулку со сбережениями родителей — примерно 29 тысячами белорусских рублей в эквиваленте, завернул все в пакет и спрятал в кроне дерева у школы.
А вечером мальчику позвонил в мессенджере незнакомый мужчина, сказавший забрать шкатулку из «тайника». Утром мужчина перезвонил и сказал, отнести снова к дереву шкатулку с деньгами.
— Четвероклассник выполнил все указания незнакомца, но никому из родных не рассказал о происходящем, — прокомментировали в УСК.
Только спустя пару дней гомельчанка поняли, что у нее из дома пропала шкатулка с деньгами и пошла в милицию.
Выяснилось, что деньги забрал 49-летний житель Бобруйска, который, как и школьник, поверил выдумкам «домофонных» аферистов. Бобруйчанина напугали утечкой личных данных и вынудили взять четыре кредита в Минске и Бобруйске. Кредитные 51,7 тысячи белорусских рублей мужчина перевел на криптокошелек, передав мошенникам доступ к нему.
А потом уже белорус оказался в Гомеле, где, как он думал, выполняет тайное поручение. Деньги гомельской семьи в шкатулке от забрал и перевел в Минске в криптовалюту.
Дома в Бобруйске мужчине снова позвонила «куратор», он просто отключил телефон, но и в милицию не пошел.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
