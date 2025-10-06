Всему виной наркотики: Мать Андреи Кучук раскрывает шокирующие подробности смерти ее дочери во время вечеринки в Кишинёве

Уважаемые родители, пишу вам с разбитым сердцем как мать, потерявшая дочь. Прекрасный, полный жизни ребенок ушел навсегда после того, как кто-то подсыпал наркотики в ее стакан. Минутная неосторожность, преступный жест, и она ушла из жизни. Пожалуйста, от всего сердца: поговорите со своими детьми. Предупредите их об этой опасности. Скажите им, чтобы были осторожны с тем, что пьют, с кем выходят, в каком они окружении. Скажите им, чтобы ничего не принимали от незнакомых людей и имели смелость сказать «нет».