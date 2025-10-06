Ричмонд
Всему виной наркотики: Мать Андреи Кучук раскрывает шокирующие подробности смерти ее дочери во время вечеринки в Кишинёве

Диана Кучук публикует заявления в соцсетях, прикрепляя фотографию дирижера Николае Ботгроса с внуком Кристианом подогревает слухи о том, что внук маэстро причастен к роковому инциденту.

Источник: Комсомольская правда

Диана Кучук, жена популярного певца Игоря Кучука, рассказала о шокирующих подробностях смерти своей дочери Андреи и подтвердила слухи о том, что та умерла от запрещенного вещества.

Более того, она публикует эти заявления в соцсетях, прикрепляя фотографию дирижера Николае Ботгроса с внуком Кристианом, по слухам, госпитализированного после передозировки запрещенных веществ, что подогревает слухи о том, что внук маэстро причастен к роковому инциденту.

Уважаемые родители, пишу вам с разбитым сердцем как мать, потерявшая дочь. Прекрасный, полный жизни ребенок ушел навсегда после того, как кто-то подсыпал наркотики в ее стакан. Минутная неосторожность, преступный жест, и она ушла из жизни. Пожалуйста, от всего сердца: поговорите со своими детьми. Предупредите их об этой опасности. Скажите им, чтобы были осторожны с тем, что пьют, с кем выходят, в каком они окружении. Скажите им, чтобы ничего не принимали от незнакомых людей и имели смелость сказать «нет».

Мы, родители, не можем всегда быть рядом с ними, но можем стать голосом в их сердце, остановить их в момент опасности.

Больше ни один ребенок в Молдове не должен умирать от беспечности или скрытого вокруг него зла. Давайте объединимся, защитим наших детей и не допустим повторения этой трагедии. С болью, но и с надеждой,

мать, которая потеряла всё, но хочет спасти другие жизни.

Мама погибшей Андреи разоткровенничалась именно после всплывшей информации о госпитализации внука кандидата в депутаты от ПАС.

Тогда она написала: «В этой жизни есть бумеранг! Боже помоги нам! Андрею отравила преступная рука! Все понимают, кто виноват», — написала тогда она.

На вопрос, почему виновных в смерти дочери Кучука не наказали, Диана ответила «Потому что у нас коррумпированная страна».

Ботгрос отказался комментировать слухи о внуке и лишь сообщил, что он чувствует себя лучше.

Что вы знаете о запредельном цинизме: Глава Франции поздравил президента Молдовы за «большие достижения» на парламентских выборах, а «Европе надо поучиться в защите избирательного процесса».

Макрон также поздравил Майю Санду с тем, что она успешно выдержала «испытание вмешательством и дезинформацией со стороны России» (далее…).

Почему ANSA допускает на прилавки магазинов Молдовы опасные для жизни продукты питания: Агентство отзывает их только через две недели после начала продаж.

И, как правило, отзывает их, когда их уже, скорее всего, съели (далее…).

Мнение: Если Молдова не вступит в ЕС, разочарование общества может оказаться фатальным для PAS.

Экс-премьер Влад Филат рассуждает в соцсетях о том, каковы ожидания общества от правления PAS (далее…).

Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
