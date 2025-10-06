Стоматолог-рецидивист из Геленджика обманул пациентов на миллион рублей

Согласно информации, предоставленной пресс-службой кубанской полиции, подозреваемый работал стоматологом в одной из местных клиник. В ходе профессиональной деятельности он систематически получал от пациентов предоплату за стоматологическое лечение, однако впоследствии медицинские услуги так и не оказывал. В результате его противоправных действий пострадали семь человек, а общий материальный ущерб превысил один миллион рублей.