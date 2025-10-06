Стоматолог-рецидивист из Геленджика обманул пациентов на миллион рублей

В Геленджике возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, ранее имевшего судимость. Мужчина подозревается в совершении мошеннических действий в крупном размере по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой кубанской полиции, подозреваемый работал стоматологом в одной из местных клиник. В ходе профессиональной деятельности он систематически получал от пациентов предоплату за стоматологическое лечение, однако впоследствии медицинские услуги так и не оказывал. В результате его противоправных действий пострадали семь человек, а общий материальный ущерб превысил один миллион рублей.
За совершенное преступление фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление возможной причастности врача к другим аналогичным инцидентам. Расследование уголовного дела продолжается.