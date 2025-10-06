Стало известно, чем заинтересовала силовиков Николаевская больница

Как сообщили в понедельник в полицейском главке, в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) допрошены в качестве подозреваемых генеральный директор компании-поставщика («Фонтанка» писала, что речь о компании ООО «Ориент») и замглавврача больницы. Коммерсант Леонид Насыбуллин уже задержан и находится под стражей по решению суда.
Новое сообщение полиции проливает свет на причины обысков, которые прошли сегодня утром в кабинете и дома у главного врача Николаевской больницы Дмитрия Решетника. Ранее его заместитель не фигурировал в материалах дела публично.
По версии следствия, «Ориент» для победы в тендерах сфабриковала поддельные коммерческие предложения от имени других фирм. Это позволило искусственно завысить начальную стоимость контрактов. В итоге компания выиграла тендеры на сумму 94,4 млн рублей, из которых 40,7 млн, по данным правоохранителей, были похищены, а фактическая стоимость оборудования была завышена в семь раз.
6 октября у главного врача Николаевской больницы Дмитрия Решетника прошли обыски дома и в рабочем кабинете, писала «Фонтанка».