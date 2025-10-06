Стало известно, чем заинтересовала силовиков Николаевская больница

По версии следствия, «Ориент» для победы в тендерах сфабриковала поддельные коммерческие предложения от имени других фирм. Это позволило искусственно завысить начальную стоимость контрактов. В итоге компания выиграла тендеры на сумму 94,4 млн рублей, из которых 40,7 млн, по данным правоохранителей, были похищены, а фактическая стоимость оборудования была завышена в семь раз.