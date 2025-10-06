В Калининграде мужчина выбросил кота из окна четвертого этажа

КАЛИНИНГРАД, 6 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело против жителя Калининграда, который выбросил кота из окна четверного этажа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В ОМВД России по Московскому району Калининграда поступила информация от ветеринара о факте жестокого обращения с котом, поступившим в клинику с травмами и переломами.
Участковый уполномоченный полиции выяснил, что несколько граждан в квартире хозяйки кота в ее отсутствие распивали алкогольные напитки. В ходе застолья один из гостей выбросил кота из окна с четвертого этажа.
«В настоящее время в отношении злоумышленника дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ “Жестокое обращение с животными”. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет», — говорится в Telegram-канале регионального УМВД.