Группа мужчин напала на таксиста в Пинске — одного из преступников выследили в кладовке частного дома под Барановичами

Милиционеры выследили мужчин, которые напали на таксиста в Пинске и сбежали.

Источник: Комсомольская правда

В Пинске на таксиста напали несколько мужчин. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент с нападением произошел в районном центре. В милицию о нападении заявил водитель службы такси. Потерпевший сказал, что на него напала группа незнакомцев, которых он отказался везти бесплатно.

— Почти всех нападавших задержали по горячим следам, но одному из преступников удалось скрыться, — рассказали в пресс-службе.

Личность фигуранта установили оперативники Пинского РОВД. Фигурант после нападения доехал до Барановичского района и спрятался в кладовке частного дома.

Еще мошенники с помощью 49-летнего белоруса обманули 9-летнего мальчика в Гомеле: «Шкатулку со всеми деньгами родителей спрятал в кроне дерева у школы».

И мы писали, что пенсионеры с оружием задержаны на Могилевщине: «Шесть пистолетов, револьвер, пулемет, граната и 800 боеприпасов».