Группа мужчин напала на таксиста в Пинске — одного из преступников выследили в кладовке частного дома под Барановичами

В Пинске на таксиста напали несколько мужчин. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент с нападением произошел в районном центре. В милицию о нападении заявил водитель службы такси. Потерпевший сказал, что на него напала группа незнакомцев, которых он отказался везти бесплатно.
— Почти всех нападавших задержали по горячим следам, но одному из преступников удалось скрыться, — рассказали в пресс-службе.
Личность фигуранта установили оперативники Пинского РОВД. Фигурант после нападения доехал до Барановичского района и спрятался в кладовке частного дома.
