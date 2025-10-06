В Омской области задержаны двое красноярцев за незаконный оборот краснокнижных соколов

По предварительным данным, злоумышленники перевозили в багажниках автомобилей десять редких хищных птиц — восемь сапсанов и двух балобанов. Птиц обнаружили в арендованном на двое суток гараже в Калачинске. Они находились в специальных колпачках и содержались в холодном, затемненном помещении без доступа дневного света.