В Омской области задержаны двое красноярцев за незаконный оборот краснокнижных соколов

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Калачинскому району задержали двух жителей Красноярского края по подозрению в незаконном обороте особо ценных диких птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Подробности рассказали сегодня в пресс-службе УМВД России по Омской области.
По предварительным данным, злоумышленники перевозили в багажниках автомобилей десять редких хищных птиц — восемь сапсанов и двух балобанов. Птиц обнаружили в арендованном на двое суток гараже в Калачинске. Они находились в специальных колпачках и содержались в холодном, затемненном помещении без доступа дневного света.
При осмотре автомобилей полицейские зафиксировали следы пребывания животных и изъяли предметы, имеющие доказательственное значение. Транспортные средства помещены на специализированную стоянку.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконную добычу, перевозку и сбыт особо ценных диких животных и птиц, занесенных в Красную книгу РФ. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Спасенные птицы переданы специалистам Большереченского зоопарка, где за ними установлен необходимый уход и ветеринарное наблюдение. Ранее мы писали, что омичей просят не забирать из леса мертвых зверей.