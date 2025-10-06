Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону вынесли приговор обвиняемому в смертельном ДТП

Каменский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении подозреваемого по уголовному делу о ДТП (ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), в результате которого погибли дорожные рабочие.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба управления прокуратуры по Ростовской области.

Суд установил, что в мае 54-летний житель Калужской области за рулем грузового автомобиля на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе допустил наезд на дорожных рабочих, из которых трое скончались от полученных травм на месте происшествия.

Виновного приговорили к 5,5 годам в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.