На Дону вынесли приговор обвиняемому в смертельном ДТП

Об этом сообщает пресс-служба управления прокуратуры по Ростовской области.
Суд установил, что в мае 54-летний житель Калужской области за рулем грузового автомобиля на федеральной автодороге М-4 «Дон» в Каменском районе допустил наезд на дорожных рабочих, из которых трое скончались от полученных травм на месте происшествия.
Виновного приговорили к 5,5 годам в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.