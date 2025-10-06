В Нижнем Новгороде машина скорой помощи сбила пожилую женщину

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 окт — РИА Новости. Автомобиль скорой помощи сбил пожилую женщину-пешехода в Нижнем Новгороде, ее госпитализировали, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло в понедельник около 12.35 на улице Львовской.
«По предварительной информации, водитель автомобиля скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, избегая столкновения с другим автомобилем, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. После чего автомобиль совершил наезд на световую опору. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход 1956 г.р. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.