В Нижнем Новгороде машина скорой помощи сбила пожилую женщину

«По предварительной информации, водитель автомобиля скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией, избегая столкновения с другим автомобилем, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте. После чего автомобиль совершил наезд на световую опору. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход 1956 г.р. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.