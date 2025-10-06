Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тело 33-летнего мужчины обнаружено рядом с многоэтажным домом в Минске

СК: в Минске рядом с жилым домом было обнаружено тело 33-летнего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Минске следователи проводят проверку по факту гибели 33-летнего мужчины, пишет БелТА.

В управлении Следственного комитета по городу Минску сказали, что тело погибшего мужчины было обнаружено 4 октября на улице Сырокомли рядом с жилым домом № 46.

— Проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производством которой займутся специалисты Госкомитета судебных экспертиз, — прокомментировали в УСК.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

А в Быховском районе женщина умерла на даче, захотев выпить кваса: «Оса ужалила за губу».

Еще группа мужчин напала на таксиста в Пинске — одного из преступников выследили в кладовке частного дома под Барановичами.

И мы писали, что пенсионеры с оружием задержаны на Могилевщине: «Шесть пистолетов, револьвер, пулемет, граната и 800 боеприпасов».

Между тем мошенники с помощью 49-летнего белоруса обманули 9-летнего мальчика в Гомеле: «Шкатулку со всеми деньгами родителей спрятал в кроне дерева у школы».