Тело 33-летнего мужчины обнаружено рядом с многоэтажным домом в Минске

В Минске следователи проводят проверку по факту гибели 33-летнего мужчины, пишет БелТА.
В управлении Следственного комитета по городу Минску сказали, что тело погибшего мужчины было обнаружено 4 октября на улице Сырокомли рядом с жилым домом № 46.
— Проведен осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производством которой займутся специалисты Госкомитета судебных экспертиз, — прокомментировали в УСК.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
